شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصنع الحرير الصناعى لـ 55 مليون جنيه خلال الربع الثاني والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس أحمد حسن، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الحرير الصناعى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن ‬صادرات الحرير الصناعى ارتفعت لتصل لنحو 55 مليون جنيه 1.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام،مما يبشر بانطلاقة قوية لمصانع الحرير الصناعى.

أضاف انه تم فتح العديد من الأسواق العربية والدولية لتوسيق منتجات الحرير الصناعى التي عادت للحياة مجددا بعد توقف نحو 12 عاما، موضحا أن حجم المبيعات المحلية بلغت نحو 50 مليون جنيه، سواء لشركات القطاع العام أو الخاص، حيث استطعنا جذب العملاء بمصانع المناطق الحرة المصرية.

وهو ما يوفر نحو مليون دولار واردات من الخارج ، مشيرا إننا استطعنا كسر هيمنة محتكري للفيبربوليستر الفرجن من التجار، وقللنا سعر الطن من 150 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه، وهي من أوائل السلع المستهلكة التي استطعنا خفض سعرها بالسوق المصري.

وحول تفاصيل ما تم من جهود كشف المهندس أحمد حسن، أن عدد الخطوط العاملة بالمصنع 3 خطوط إنتاج منها 2 خط لإنتاج الفيبربوليستر الفرجن بطاقة إنتاجية 50 طن يومى لكل خط، حيث يستخدم فى صناعة الغزل والنسيج للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى خط إنتاج واحد فقط لإنتاج شعيرات صوفية بطاقة إنتاج يومى 7 طن تستخدم لتصنيع البطانيات.

أضاف أحمد حسن أنه تم رفع كفاءة خط البلمرة والغزل والشد إلى 100%، وتم رفع كفاءة محطة تنقية المياه والخدمات الصناعية إلى 100%،علاوة على رفع كفاءة مستوى الإضاءة بمصنع الفيبربوليستر إلى 100% للخط رقم 1.

يشار أن وزارة قطاع الأعمال العام، نجحت فى تشغيل مصانع شركة مصر للحرير الصناعى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى تأسست باسم "شركة مصر للحرير الصناعى" بموجب المرسوم الملكى فى 1946 برئاسة طابوزادا باشا بمساحة 4200 م² لتصنيع خيوط الفسكوز وتم إضافة حوالى 20000 م².

وصدر قرار رئيس الجمهورية الرئيس جمال عبد الناصر رقم 119 لسنة 1961 بتأميم الشركة بإجمالى المساحات 280 فدان تقريبا.