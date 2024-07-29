شكرا لقرائتكم خبر 60 ألف زيارة للبورصة العقارية يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يوميا.

وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، إذ تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتقدم البورصة العقارية خدمات: تداول، ورهن، وتمويل العقارات. إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية. كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

وبلغ عدد الصفقات العقارية، عبر البورصة العقارية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، أكثر من 210 آلاف صفقة.

وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، إذ يمكن عرضها زمنيا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات، منذ بدء تسجيلها الكترونيا.​

وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa )، مصدرا موثوقا للبيانات للمستثمرين، إذ توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقارية، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.