شكرا لقرائتكم خبر 40.7 ألف سجل للتجارة الالكترونية بنهاية الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي السجلات التجارية لقطاع التجارة الالكترونية في المملكة 40,697 سجلا تجاريا قائما نهاية الربع الثاني من 2024، مسجلة نسبة نمو 17,47 % مقارنة مع الفترة المماثلة من 2023، والتي كانت حينها 34,645 سجلا تجاريا، وفقا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من 2024، التي تناولت أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة بمختلف مناطق المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض باقي المناطق في إصدار السجلات القائمة للتجارة الالكترونية بـ16,535 سجلا تجاريا، تمثل نسبة 40.6% من الإجمالي، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بعدد سجلات بلغ 10,325 سجلا تجاريا، بنسبة 25.4% من الإجمالي.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في المملكة نموا في السجلات التجارية القائمة بقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي، وقطاع الإقامة قصيرة المدى، ونمت السجلات التجارية القائمة لقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي في المملكة بنسبة 31% نهاية الربع الثاني 2024، إذ بلغ إجماليها 8213 سجلا تجاريا مقارنة بـ6227 نهاية الربع الثاني من 2023.

وجاءت منطقة مكة المكرمة ضمن أعلى المناطق بالقطاع بـ3176 سجلا تجاريا، تلتها منطقة الرياض بـ2523 سجلا تجاريا، والمنطقة الشرقية 1015 سجلا تجاريا، والمدينة المنورة 498 سجلا تجاريا، ومنطقة القصيم 224 سجلا تجاريا.

وسجل قطاع الإقامة قصيرة المدى نموا بنسبة 22% خلال الفترة نفسها بإجمالي 22,453 سجلا تجاريا، مقارنة بـ18,398 سجلا تجاريا نهاية الربع الثاني 2023.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى مناطق القطاع بـ8411 سجلا تجاريا، تلتها على التوالي كل من: منطقة الرياض بـ5932 سجلا تجاريا، والمدينة المنورة 1979 سجلا تجاريا، والشرقية 1852 سجلا تجاريا، وعسير 1277 سجلا تجاريا.

ووفقا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من 2024، حققت القطاعات الواعدة نموا في السجلات التجارية القائمة في مختلف مناطق المملكة ومنطقة مكة المكرمة، إذ حلت منطقة مكة المكرمة في الترتيب الثاني كأعلى المناطق في قطاعات الخدمات اللوجستية بـ3.170 سجلا تجاريا قائما، و5.702 سجل تجاري قائم في الفنون والترفيه والتسلية، و1,789 سجلا تجاريا قائما في تقنيات الذكاء الاصطناعي، و1,692 سجلا تجاريا قائما في التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى تسجيلها 738 سجلا تجاريا قائما في خدمات مناولة الحاويات، و473 سجلا تجاريا قائما في خدمات الحوسبة السحابية، و279 سجلا تجاريا قائما في قطاع صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية، و99 سجلا تجاريا قائما في صناعة الألعاب الالكترونية.

يذكر، أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الالكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الالكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما تعد المملكة ضمن أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الالكترونية.

السجلات التجارية القائمة في قطاع النقل البري للركاب

منطقة مكة المكرمة 3176 سجلا تجاريا

الرياض 2523 سجلا تجاريا

الشرقية 1015 سجلا تجاريا

المدينة المنورة 498 سجلا تجاريا

القصيم 224 سجلا تجاريا

السجلات التجارية القائمة في قطاع الإقامة قصيرة المدى

مكة المكرمة 8411 سجلا تجاريا

الرياض 5932 سجلا تجاريا

المدينة المنورة 1979 سجلا تجاريا

الشرقية 1852 سجلا تجاريا

عسير 1277 سجلا تجاريا

التجارة الالكترونية بـ10,325 سجلا

الخدمات اللوجستية بـ3.170 سجلا

الفنون والترفيه والتسلية بـ5.702 سجل

تقنيات الذكاء الاصطناعي بـ1,789 سجلا

التعدين واستغلال المحاجر بـ1,692 سجلا

خدمات مناولة الحاويات بـ738 سجلا

خدمات الحوسبة السحابية بـ473 سجلا

صناعة المواد الصيدلانية والدوائية بـ279 سجلا

صناعة الألعاب الالكترونية بـ99 سجلا

منطقة مكة تحتل الترتيب الثاني في: