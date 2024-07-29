وزارة البلديات والإسكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترعى النسخة الثالثة من معرض «مسكن 2024» الذي يقام من الفترة 19 - 21 سبتمبر، في فندق الفورسيزونز في العاصمة الرياض.

ويهدف معرض «مسكن 3» إلى توفير منصة شاملة للمستثمرين والشركات العقارية، حيث ستتاح الفرصة لتبادل الأفكار والابتكارات التي تسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز استدامته، وسيشارك في هذا الحدث عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مسرعات أعمال متخصصة.

كما سيشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها ورش عمل وندوات تخصصية حول سبل الادخار والتمويل في الشأن العقاري، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، والابتكار في المنتجات السكنية.

وسيوفر المعرض مساحة شاملة يلتقي من خلالها المتخصصون والمهتمون بالشأن العقاري، والباحثون عن فرص استثمارية ومنتجات سكنية تلبي تطلعاتهم، كما سيسهم معرض «مسكن 3» في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المهتمة والفاعلة في القطاع العقاري.