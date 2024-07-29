السعودية أول دولة خارج منظمة اليونيدو تستضيف منتدى MIPF

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وينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.
ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، يستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية يتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي.
ويمثل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.
منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF 2024):
- تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
- ينعقد في الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا.
- فترة المنتدى خلال يومي 23 و24 من شهر أكتوبر 2024.
- شعار المنتدى «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية».
- يشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء.
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