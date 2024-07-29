أمانة جازان

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت عقدا استثماريا لإنشاء محطة للفحص الدوري بصناعية مدينة جيزان، بنسبة توطين تبلغ 100%. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت عقدا استثماريا لإنشاء محطة للفحص الدوري بصناعية مدينة جيزان، بنسبة توطين تبلغ 100%. ووفقا للأمانة، فإن المشروع يشمل 5 مسارات، و40 موقفا للمركبات الخفيفة، و20 موقفا للسيارات الثقيلة، مؤكدة سعيها إلى طرح مزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال خلال الفترة القادمة، والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي، وتوفر فرص عمل وظيفية للمواطنين والمواطنات.

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