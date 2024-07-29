القصبي يقود وفدا يمثل 10 جهات حكومية لتعزيز الشراكة التجارية السعودية الكورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إلى سول في زيارة تستمر حتى 31 يوليو الجاري يرافقه وفد سعودي يضم مسؤولين من 10 جهات حكومية و55 قياديا من قطاع الأعمال وكبريات الشركات الوطنية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في منتدى الأعمال السعودي - الكوري.

وأشار القصبي خلال لقائه دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا الدكتور هان دوك سو، أمس، إلى أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إلى سول في زيارة تستمر حتى 31 يوليو الجاري يرافقه وفد سعودي يضم مسؤولين من 10 جهات حكومية و55 قياديا من قطاع الأعمال وكبريات الشركات الوطنية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في منتدى الأعمال السعودي - الكوري.وأشار القصبي خلال لقائه دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا الدكتور هان دوك سو، أمس، إلى أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، إلى جانب أنها تندرج في إطار جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين. واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الدكتور آهن دوك كيون التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية في المملكة على الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.

وعقد القصبي اجتماعا مع وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ جو، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة في المملكة.

والتقى وزير التجارة، مؤسس ورئيس شركة (Naver) تشوي سو يون، وبحثا خطط الشركة التي تعد أكبر شركة للإنترنت في كوريا في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الالكترونية في المملكة، كما ناقشا إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين. الجهات المشاركة في الزيارة: وزارة التجارة

وزارة الاستثمار

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة »منشآت«

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي »سدايا«

هيئة تنمية الصادرات السعودية

المركز الوطني للتنافسية

المركز السعودي للأعمال

المركز الوطني للنخيل والتمور

اتحاد الغرف التجارية السعودية

55 شركة وطنية

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