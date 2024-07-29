شكرا لقرائتكم خبر %16 نمو مؤشر إصدار ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية بالربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نمو نتائج التسجيل والتراخيص خلال الربع الأول من عام 2024، التي تأتي نتاجا للدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأشارت «الغذاء والدواء» إلى النمو الملحوظ لمؤشر إصدار ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية والتجميل بنسبة 16%، نتيجة للدعم المقدم للاستثمار المحلي.

وذكرت أن مؤشر تصنيف المنتجات سجل نموا وصل إلى ما نسبته 25%، وذلك يأتي انعكاسا لزيادة وعي العملاء بتطور التنظيمات التشريعية والمسارات الرقابية لدى الهيئة، ومتابعتهم للتحديثات الدورية التي تصدرها.

وأوضحت أن معدل طلبات ترخيص الدعاية والإعلان عن الأدوية اللاوصفية حقق نموا وصل إلى 57%، حرصا على دعم وتحقيق سلامة المنتجات التي يتم تسويقها في المملكة.

ولفتت إلى نمو معدل طلبات الترخيص لحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي بنسبة 69%، تعزيزا للصحة العامة وزيادة لوعي المجتمع.

وأشارت الهيئة إلى أنها خفضت مدة إصدار ترخيص وتعيين المختبرات الخاصة إلى 3 أيام عمل، دعما منها وتمكينا للمستثمرين.

نتائج التسجيل والتراخيص بالربع الأول: