مسرعة الابتكار العقاري تستهدف 12 شركة ناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال في القطاع العقاري، بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، ونائب محافظ «منشآت» لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان, وذلك بمركز دعم المنشآت في الرياض.

وتستهدف المسرعة دعم 12 شركة ناشئة، تم اختيارها من ضمن أكثر من 600 مشاركة ضمن برنامج الابتكار العقاري لخدمة مختلف احتياجات المجال العقاري بدءا من رقمنة عملية البحث عن العقار ودمج الخدمات العصرية والمستدامة في المباني، إلى جانب استخدام أساليب بناء مستقبلية وحديثة، وصولا إلى تنويع الحلول المالية للتمويل والاستثمار العقاري.

وتهدف المسرعة إلى دعم نمو المنشآت الابتكارية التي تقدم خدمات ومنتجات تسهم في حل تحديات القطاع العقاري، باعتبارها إحدى أبرز القطاعات الرئيسة والواعدة في المملكة التي دعمت الاقتصاد المحلي.

وستعمل المسرعة خلال 12 أسبوعا من 28 يوليو وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، على تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والاستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.

ويأتي إطلاق المسرعة ضمن حزمة متكاملة من برنامج الابتكار العقاري، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للإسكان وفنتك السعودية، الذي تضمن عقد لقاءات للتعريف بالفرص الابتكارية الواعدة وربط المهتمين بالمجال، بالإضافة إلى تنظيم منافسات «تحديات الابتكار» وتكريم الفائزين بها؛ لتأهيل المشاريع الريادية وتحويل تحديات القطاع إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطوير القطاع العقاري.

وتعد مسرعة الابتكار العقاري الأولى من نوعها في المملكة انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في خلق بيئة محفزة للمنشآت الواعدة في مختلف القطاعات الأساسية بالمملكة وتفعيل المنظومة الوطنية الخاصة بكل قطاع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مسرعة الابتكار العقاري: