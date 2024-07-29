إصدار 20 رخصة تعدينية خلال مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 20 رخصة تعدينية جديدة خلال مايو 2024، شملت 14 محجر مواد بناء، و6 رخص كشف، وذلك وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو بلغ 2,294 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,464 رخصة، تليها رخص الكشف بـ571 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ199 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ40 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ20 رخصة.

وأوضح الجراح، أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لعامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لـ5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لعام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماقابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».

وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.

الرخص التعدينية السارية (حتى نهاية مايو 2024)