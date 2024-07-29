شكرا لقرائتكم خبر 26 مزادا لبيع 324 عقارا في 12 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 26 مزادا علنيا ما بين حضوري والكتروني؛ لتصفية وبيع 324 عقارا سكنيا وتجاريا، إضافة إلى مجموعة من المركبات، وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 1- 10 أغسطس 2024.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث سيقام 7 مزادات في منطقة الرياض لعرض 56 فرصة عقارية، و3 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 23 عقارا، ومزاد لعرض 18 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 10 فرص عقارية، ومزاد في الحدود الشمالية لعرض 8 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 13 عقارا، و4 مزادات في منطقة عسير لعرض 69 عقارا، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 18 عقارا، و4 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 3 عقارات، ومزاد بمنطقة حائل لعرض 21 عقارا، وأخيرا بمنطقة القصيم مزاد للمنقولات يعرض 25 نوعا من المركبات متعددة الموديلات.

وبين «إنفاذ» أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على الأصول بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الالكتروني لـ «إنفاذ» infath.gov.sa، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.