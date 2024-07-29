شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع حاد في مبيعات التجزئة ببريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير عن تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة سريعة خلال الشهر الحالي بسبب الطقس السيئ والغموض المسيطر على السوق.

وبحسب مسح لاتحاد الصناعة البريطاني اليوم الاثنين، تراجع ميزان مبيعات التجزئة الشهر الحالي إلى سالب 43 نقطة مقابل سالب 24 نقطة الشهر الماضي. مبيعات التجزئة ببريطانيا وقال 32% من التجار، إنهم يتوقعون تراجع حجم المبيعات خلال الشهر المقبل.

وأشار التجار إلى أن المبيعات كانت مخيبة للآمال على مدى عام حتى الشهر الحالي ويتوقعون استمرار المبيعات أقل من معدلاتها الموسمية الطبيعية خلال الشهر المقبل.

وقال 40% من تجار التجزئة إن الطلبيات التي وصلت إلى الموردين خلال عام حتى الشهر الحالي تراجعت بوتيرة أسرع، في حين قال حوالي 38% منهم إنهم يتوقعون استمرار التراجع خلال الشهر المقبل. مواصلة التراجع وقال مارتن سارتوريوس المحلل الاقتصادي الرئيسي في اتحاد الصناعة البريطاني، إنه في حين تتجه المبيعات إلى مواصلة التراجع في العام المقبل.

وأعربت بعض الشركات عن أملها في تحسن أحوال السوق بعد الانتخابات العامة" التي أجريت في بريطانيا قبل أسابيع، وأسفرت عن عودة حزب العمال المعارض إلى الحكم على حساب حزب المحافظين.

