شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لإنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني إفريقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طالبت زيمبابوي بإنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني إفريقية، إذ قال وزير مالية مثولي نكوبي، إن إفريقيا تحتاج إلى مؤسسات تصنيف ائتماني إفريقية.
وبين أن ذلك يضمن للمستثمرين الحصول على صورة دقيقة للمخاطر التي تواجه الاستثمار في القارة.
ويتضمن هذا إنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني مقرها في إفريقيا، وتكون قادرة على تقييم المخاطر الأفريقية بطريقة دقيقة، والمخاطر الإقليمية وفي دول مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية بدقة.
ويأتي هذا بسبب تزايد القلق من عدم تعبير تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية للمخاطر الحقيقية التي تواجه الاستثمار في إفريقيا مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستثمرين والدول في القارة.
وبين أن ذلك يضمن للمستثمرين الحصول على صورة دقيقة للمخاطر التي تواجه الاستثمار في القارة.
تزويد المستثمرين بمعلومات صحيحةوذكر أن واحدة من أشد المهام إلحاحًا هو تغيير النظرة السلبية السائدة بشأن المخاوف من التغير المناخي في المنطقة، من خلال تزويد المستثمرين بمعلومات صحيحة ومتوازنة عن فرص ومخاطر الاستثمار في الدول الأفريقية.
ويتضمن هذا إنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني مقرها في إفريقيا، وتكون قادرة على تقييم المخاطر الأفريقية بطريقة دقيقة، والمخاطر الإقليمية وفي دول مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية بدقة.
مؤسسات تصنيف ائتماني في إفريقياواكتسبت الدعوة لإنشاء مؤسسات تصنيف ائتماني بديلة للمؤسسات الثلاث الكبرى وهي موديز وفيتش وإس أند بي، زخما منذ ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا بسبب تزايد القلق من عدم تعبير تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية للمخاطر الحقيقية التي تواجه الاستثمار في إفريقيا مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستثمرين والدول في القارة.