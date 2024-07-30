شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق تواصل الاستقرار للشهر الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي، اليوم، الثلاثاء، في الأسواق للشهر الثاني علي التوالي بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو الماضي ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.

وكشف تقرير وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.