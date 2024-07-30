شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الدواجن في الجيزة، أن بورصة الدواجن في مصر تسجل تراجعاً بحوالي 3 جنيهات ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 72 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 82 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً ليصبح السعر مستقر لليوم الثالث على التوالي.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الجاري.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 149 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .

وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع قبل الماضي أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 65 جنيها قبل أن تعاود الصعود.



