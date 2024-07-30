شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3265 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استهل سعر الذهب في مصر التعاملات الصباحية عند مستويات 3265 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، حيث يشهد السوق حالة من الثبات الملحوظ بعد انخفاض 10 جنيهات أمس.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3731 جنيها. عيار 21 يسجل 3265 جنيها. عيار 18 يسجل 2799 جنيها. الجنيه الذهب 26120 جنيهًا.

توقعات أسعار الذهب

من جهة أخرى يصدر هذا الأسبوع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي للقطاع الغير زراعي عن شهر يوليو، والذي سيظهر وضع قطاع العمالة في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى معدل البطالة المستقر حالياً عند أعلى مستوى منذ عامين ونصف.

وفي حال شاهدنا تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بعد الاجتماع هذا الأسبوع تميل نحو تخفيف السياسة النقدية وزيادة ثقة البنك بشأن تراجع التضخم بشكل مستدام، سيعمل هذا على دعم أسعار الذهب بشكل ملحوظ، ليعود ويتداول عند المستوى 2450 دولارا للأونصة.