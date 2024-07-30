وزير الإسكان يبحث مع السفير الياباني بالقاهرة تعزيز التعاون فى مجال التشييد والبناء

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع اليابان فى توطين صناعة المنتجات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء محلياً

السفير الياباني بالقاهرة: جار إعداد دراسة بالتعاون بين البلدين لتطوير البنية التحتية للنقل الحضري اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، ويضم، سكرتير أول للشؤون الاقتصادية بسفارة اليابان، وممثل مكتب جيكا مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التشييد والبناء، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعزيز التعاون مع اليابان، فى توطين صناعة المنتجات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء محلياً، ولا سيما المنتجات الخاصة بأعمال التشطيبات، والمهمات الكهروميكانيكية، وذلك من أجل تعظيم الاعتماد على المنتج المحلى، وسرعة تنفيذ وإنجاز المشروعات، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية لاستيراد تلك المنتجات من الخارج.

وأشار وزير الإسكان، إلي مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وإمكانية مساهمة الشركات اليابانية فى تصنيع المنتجات المستخدمة فى مشروعات المبادرة محليا، وتعظيم صناعات مواد البناء والمعدات لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى صناعة منتجات مواد البناء صديقة البيئة وتشجيع البناء الأخضر.

ومن جانبه، رحب السفير الياباني بالقاهرة، بتعزيز التعاون مع مصر فى توطين صناعة المنتجات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، مشيراً إلى أنه جار إعداد دراسة بالتعاون بين مؤسسة جايكا اليابانية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمصر، بهدف تطوير البنية التحتية للنقل الحضري اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام، والتكامل مع استخدامات الأراضي في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها.