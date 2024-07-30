الاقتصاد

«طيبة» تحصل على تمويل مرابحة من بنك البلاد بـ150 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة طيبة على تمويل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل المشروع الذي سيتم إقامته وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة مع شركة المنطقة الذكية للعقار (المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات إس تي سي).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية تبلغ قيمة التمويل من بنك البلاد، 150 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل 10 سنوات ميلادية شاملة لفترة سماح مدتها 3 سنوات.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل لتطوير وتشغيل فندق ضمن مشروع مجمع stc Square المتعدد الاستخدامات بمدينة الرياض.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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