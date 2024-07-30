شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» إلى 44.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح في الربع الحالي، بنسبة 31.5% عن الربع السابق ليصل إلى 44.5 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المبيعات.

وارتفع صافي الربح في الفترة الحالية (6 أشهر)، بنسبة 4.0% ليصل إلى 109.5 مليون ريال، مدفوعًا بالنمو في صافي المبيعات، وإطلاق منتجات جديدة، وتنوع المنتجات والدخل الإضافي الناتج عن كفاءة إدارة النقد. الدمام - شريف احمد - حققت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 44.508 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 8.3%، مقارنة بـ 41.125 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود هذا الارتفاع إلى نمو صافي الربح والتنوع في المنتجات والإدارة الفعالة للتكلفة الثابتة والدخل الإضافي الناتج عن كفاءة إدارة النقد.وانخفض صافي الربح في الربع الحالي، بنسبة 31.5% عن الربع السابق ليصل إلى 44.5 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المبيعات.وارتفع صافي الربح في الفترة الحالية (6 أشهر)، بنسبة 4.0% ليصل إلى 109.5 مليون ريال، مدفوعًا بالنمو في صافي المبيعات، وإطلاق منتجات جديدة، وتنوع المنتجات والدخل الإضافي الناتج عن كفاءة إدارة النقد.