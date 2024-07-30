شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «إكسترا» تقفز إلى 106.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) بنسبة 72.9% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 106.6 مليون ريال، مقارنة بـ 61.67 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاءت هذه الزيادة نتيجة لتحسن في إيرادات الشركة.
وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 14.9% ليصل إلى 390.8 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ 340 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وزادت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3.9%.
وتأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل سلبي بسبب الخسائر غير المتكررة الناتجة عن قرار الشركة بوقف خطط التوسع في مصر فعند إزالة هذا الأثر فإن نمو صافي ربح الشركة يقدر بـ7%.
يُذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) قد بلغ 46.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 49.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وتأثرت نتائج الربع الحالي للشركة المتحدة الدولية القابضة بشكل إيجابي نتيجة لزيادة صافي الإیرادات من عقود التمویل الإسلامي وتأثرت الأرباح بشكل سلبي بسبب زيادة مصاريف مخصص الخسارة الائتمانیة المتوقعة وارتفاع مصاريف التمويل.
وخلال الربع الثاني، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 106.6 مليون ريال، مقارنة بـ 93.9 مليون ريال في الربع السابق.
ويرجع هذا النمو في صافي الأرباح إلى النمو في حجم مبيعات قطاع التجزئة الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح، والذي كان له تأثير إيجابي على صافي أرباح الشركة.
وكان لارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية (6 أشهر) بنسبة 9.9% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، والتحسن في المزيج البيعي للشركة تأثير إيجابي على صافي أرباح الشركة.
وارتفع إجمالي الربح عن الفترة الحالية بنسبة 12.6% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وتأثرت النتائج بشكل سلبي بسبب زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وزيادة مصاريف احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بـ 20 مليون ريال ومصاريف التمويل للفترة الحالية بـ 9 ملايين ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل الشركة لصافي أرباح بقدر 200.5 مليون ريال مقارنة بـ 146.1 مليون ريال بنسبة نمو قدرها 37.2%.
وعند إزالة أثر مخصص الخسائر غير المتكررة بقيمة 38.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية، فسوف تكون نسبة نمو صافي أرباح الشركة 8.8%.
يُذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) قد بلغ 99.2 مليون ريال للفترة الحالية، مقارنة بـ 103.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاءت هذه الزيادة نتيجة لتحسن في إيرادات الشركة.
وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 14.9% ليصل إلى 390.8 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ 340 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وزادت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3.9%.
وتأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل سلبي بسبب الخسائر غير المتكررة الناتجة عن قرار الشركة بوقف خطط التوسع في مصر فعند إزالة هذا الأثر فإن نمو صافي ربح الشركة يقدر بـ7%.
يُذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) قد بلغ 46.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 49.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وتأثرت نتائج الربع الحالي للشركة المتحدة الدولية القابضة بشكل إيجابي نتيجة لزيادة صافي الإیرادات من عقود التمویل الإسلامي وتأثرت الأرباح بشكل سلبي بسبب زيادة مصاريف مخصص الخسارة الائتمانیة المتوقعة وارتفاع مصاريف التمويل.
وخلال الربع الثاني، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 106.6 مليون ريال، مقارنة بـ 93.9 مليون ريال في الربع السابق.
ويرجع هذا النمو في صافي الأرباح إلى النمو في حجم مبيعات قطاع التجزئة الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح، والذي كان له تأثير إيجابي على صافي أرباح الشركة.
وكان لارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية (6 أشهر) بنسبة 9.9% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، والتحسن في المزيج البيعي للشركة تأثير إيجابي على صافي أرباح الشركة.
وارتفع إجمالي الربح عن الفترة الحالية بنسبة 12.6% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وتأثرت النتائج بشكل سلبي بسبب زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وزيادة مصاريف احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بـ 20 مليون ريال ومصاريف التمويل للفترة الحالية بـ 9 ملايين ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل الشركة لصافي أرباح بقدر 200.5 مليون ريال مقارنة بـ 146.1 مليون ريال بنسبة نمو قدرها 37.2%.
وعند إزالة أثر مخصص الخسائر غير المتكررة بقيمة 38.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية، فسوف تكون نسبة نمو صافي أرباح الشركة 8.8%.
يُذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) قد بلغ 99.2 مليون ريال للفترة الحالية، مقارنة بـ 103.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.