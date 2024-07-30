شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أمريكانا» إلى 194.7 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) في الربع الحالي، بنسبة 85.3%، مدفوعًا بارتفاع المبيعات مقارنة بالربع السابق.

وانخفض صافي الأرباح (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال 6 أشهر بنسبة 44.8%، بسبب انخفاض المبيعات كنتيجة للوضع الجيوسياسي والتأثير غير الملائم للعملة في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الإهلاك بسبب افتتاح المتاجر الجديدة خلال الفترة، على الرغم من الدعم الناجم عن استمرار المستوى الجيد للمتاجر، وتحسين النفقات العامة والإدارية، وتعزيز كفاءة التوريد. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي) بنسبة 40% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 194.760 مليون ريال، مقابل 324.893 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفضت صافي الأرباح (العائد لمساهمي الشركة الأم) بنسبة 40.1%، بسبب انخفاض المبيعات كنتيجة للوضع الجيوسياسي، فضلاً عن ارتفاع رسوم الإهلاك بسبب افتتاح متاجر جديدة خلال تلك الفترة، على الرغم من استمرار تحسين المصروفات العامة والإدارية ومبادرات المشتريات.وارتفع صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) في الربع الحالي، بنسبة 85.3%، مدفوعًا بارتفاع المبيعات مقارنة بالربع السابق.وانخفض صافي الأرباح (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال 6 أشهر بنسبة 44.8%، بسبب انخفاض المبيعات كنتيجة للوضع الجيوسياسي والتأثير غير الملائم للعملة في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الإهلاك بسبب افتتاح المتاجر الجديدة خلال الفترة، على الرغم من الدعم الناجم عن استمرار المستوى الجيد للمتاجر، وتحسين النفقات العامة والإدارية، وتعزيز كفاءة التوريد.