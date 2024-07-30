شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعليق سهم «تهامة» لعدم إعلان النتائج المالية والان نبدء بالتفاصيل



وكانت تداول السعودية قد أعلنت في 1 يوليو الحالي عدم التزام شركة تهامة بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس الماضي، خلال المدة النظامية.

الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية عن إعادة تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ابتداء من اليوم الثلاثاء، حتى إعلان القوائم المالية.وكانت تداول السعودية قد أعلنت في 1 يوليو الحالي عدم التزام شركة تهامة بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس الماضي، خلال المدة النظامية.