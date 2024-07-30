الاقتصاد

إعادة تعليق سهم «تهامة» لعدم إعلان النتائج المالية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعليق سهم «تهامة» لعدم إعلان النتائج المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تداول عن إعادة تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ابتداء من اليوم الثلاثاء، حتى إعلان القوائم المالية.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت في 1 يوليو الحالي عدم التزام شركة تهامة بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس الماضي، خلال المدة النظامية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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