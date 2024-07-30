شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «المطاحن الحديثة» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 100%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-01-29 الموافق 2024-08-04، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-10 الموافق 2024-08-14. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، أمس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 81.832 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81.832 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 100%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-01-29 الموافق 2024-08-04، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-10 الموافق 2024-08-14.