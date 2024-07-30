شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«طيبة» توقع عقدا مع «ماريوت العالمية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة طيبة للاستثمار توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة المنطقة الذكية الفندقية) والتي تمتلك فيها شركة طيبة للاستثمار نسبة 84% من رأس المال عقداً مع شركة ماريوت العالمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن إدارة وتشغيل فندق تحت علامة Marriott والمزمع إقامته ضمن مشروع stc Square المتعدد الاستخدامات بمدينة الرياض.
وتوقعت الشركة أن يحتوي الفندق على 159 غرفة فندقية وأن يوفر مرافق ترفيهية متنوعة وقاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات.
وبحسب الشركة سيوفر الفندق أسلوب ضيافة مبتكر، وسيعزز راحة الضيوف وتجربة الإقامة، ويستفيد من الحلول الرقمية المتطورة، بما يتجاوز معايير القطاع المعروفة لتكون أكثر تميزاً وتفرداً.
وأفادت بأن المشغل يتقاضى مقابل الإدارة والتشغيل نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفندق.
وأوضحت أن مدة العقد 20 سنة ميلادية قابلة للتمديد مرتين كلٍ منها 5 سنوات.
وتوقع أن أن يكون الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها بعد بدء التشغيل، والمتوقع أن يكون خلال الربع الرابع من عام 2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن إدارة وتشغيل فندق تحت علامة Marriott والمزمع إقامته ضمن مشروع stc Square المتعدد الاستخدامات بمدينة الرياض.
وتوقعت الشركة أن يحتوي الفندق على 159 غرفة فندقية وأن يوفر مرافق ترفيهية متنوعة وقاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات.
وبحسب الشركة سيوفر الفندق أسلوب ضيافة مبتكر، وسيعزز راحة الضيوف وتجربة الإقامة، ويستفيد من الحلول الرقمية المتطورة، بما يتجاوز معايير القطاع المعروفة لتكون أكثر تميزاً وتفرداً.
وأفادت بأن المشغل يتقاضى مقابل الإدارة والتشغيل نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفندق.
وأوضحت أن مدة العقد 20 سنة ميلادية قابلة للتمديد مرتين كلٍ منها 5 سنوات.
وتوقع أن أن يكون الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها بعد بدء التشغيل، والمتوقع أن يكون خلال الربع الرابع من عام 2027م.