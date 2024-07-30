شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «إكسترا» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-11 الموافق 2024-08-15. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 160 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-11 الموافق 2024-08-15.