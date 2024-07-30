شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون ريال.. أرباح «لجام للرياضة» في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأوضحت أن افي الزيادة في المراكز العاملة لوقت اللياقة بلغ 18 مركزاً منذ نهاية الربع الثاني 2023م بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإصلاحات والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية

وحققت الشركة أرباحا على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق بنسبة وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وجاءت الأرباح رغم الخسائر المتكبدة والمتعلقة باستثمارات الشركة في القطاعات الجديدة والتي منها العلاج الطبيعي

وتضمن الربع الثاني 2024: تسجيل مصروف غير متكرر بصافي قيمة (2.9-) مليون ريال بسبب إغلاق مركزين في جدة نتيجة لانتهاء عدة قضايا قانونية على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي إحداها، كان موقف الشركة أن الإيجار السنوي (2.4 مليون ريال سنويًا) مبالغ فيه وأعلى من أسعار السوق.

وشمل الربع الثاني: تسجيل ربح بقيمة 2.6 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.

ويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الثاني 2024م بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: اشتمال الربع الأول 2024م لدخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.

وشملت الأسباب: الارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بسبب افتتاح عدد من المراكز خلال الربع الثاني.

ومن ضمن الأسباب: تكاليف غير متكرر ة بصافي قيمة (2.9-) مليون ريال خلال الربع الثاني 2024م بسبب إغلاق مركزين في جدة .

وبلغ صافي ربح الشركة 167 مليون ريال للنصف الأول 2024م، محققة نمو بنسبة 24%، مقارنة بالنصف الأول 2023م.

ويعود سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات.

وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023م بسبب ارتفاع المراكز العاملة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير"، وكذلك ارتفاع اعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.

وحققت الشركة أرباحا في النصف الأول رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق بنسبة 9% بسبب زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والموظفين.

وجاء تحقيق الأرباح رغم الخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات المرتبطة بالمجموعة، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وتضمن النصف الأول 2024م: دخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.

وشمل النصف الأول: تكاليف غير متكرر ة بصافي قيمة (2.9-) مليون ريال بسبب إغلاق مركزين في جدة، إضافة إلى تسجيل ربح بقيمة 6 ملايين ريال من مرابحة قصيرة أجل. الدمام - شريف احمد - حققت شركة لجام للرياضة صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 73 مليون ريال، مماثلا لما حققته الشركة في الربع ذاته من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة صافي ربح للربع الثاني 2024م بلغ 73 مليون ريال، بالرغم من ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 17% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة مراكز جديدة.وأوضحت أن افي الزيادة في المراكز العاملة لوقت اللياقة بلغ 18 مركزاً منذ نهاية الربع الثاني 2023م بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإصلاحات والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير" وارتفاع عدد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.وحققت الشركة أرباحا على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق بنسبة وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.وجاءت الأرباح رغم الخسائر المتكبدة والمتعلقة باستثمارات الشركة في القطاعات الجديدة والتي منها العلاج الطبيعيوتضمن الربع الثاني 2024: تسجيل مصروف غير متكرر بصافي قيمة (2.9-) مليون ريال بسبب إغلاق مركزين في جدة نتيجة لانتهاء عدة قضايا قانونية على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي إحداها، كان موقف الشركة أن الإيجار السنوي (2.4 مليون ريال سنويًا) مبالغ فيه وأعلى من أسعار السوق.وشمل الربع الثاني: تسجيل ربح بقيمة 2.6 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.ويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الثاني 2024م بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: اشتمال الربع الأول 2024م لدخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.وشملت الأسباب: الارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بسبب افتتاح عدد من المراكز خلال الربع الثاني.ومن ضمن الأسباب: تكاليف غير متكرر ة بصافي قيمة (2.9-) مليون ريال خلال الربع الثاني 2024م بسبب إغلاق مركزين في جدة .وبلغ صافي ربح الشركة 167 مليون ريال للنصف الأول 2024م، محققة نمو بنسبة 24%، مقارنة بالنصف الأول 2023م.ويعود سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات.وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023م بسبب ارتفاع المراكز العاملة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير"، وكذلك ارتفاع اعداد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.وحققت الشركة أرباحا في النصف الأول رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات التسويق بنسبة 9% بسبب زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والموظفين.وجاء تحقيق الأرباح رغم الخسائر المتكبدة والمتعلقة بالكيانات والاستثمارات المرتبطة بالمجموعة، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.وتضمن النصف الأول 2024م: دخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح مركزين في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة.وشمل النصف الأول: تكاليف غير متكرر ة بصافي قيمة (2.9-) مليون ريال بسبب إغلاق مركزين في جدة، إضافة إلى تسجيل ربح بقيمة 6 ملايين ريال من مرابحة قصيرة أجل.