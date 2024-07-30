شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «طباعة وتغليف» إلى 71.12 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات قطاعي الطباعة والتغليف.

ويعود السبب الرئيس في ارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات قطاعي الطباعة والتغليف.

وبحسب الشركة يعود السبب الرئيس في ارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات قطاعي الطباعة والتغليف. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف في الربع الثاني من 2024، مسجلة 71.12 مليون ريال، مقابل خسائر بـ20.12 مليون ريال، بزيادة 253.5%، عن الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات قطاعي الطباعة والتغليف.ويعود السبب الرئيس في ارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات قطاعي الطباعة والتغليف.وبحسب الشركة يعود السبب الرئيس في ارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال، بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات قطاعي الطباعة والتغليف.