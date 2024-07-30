شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 252 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 287.99 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 263.99 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 252 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 216 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 168 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 144 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 8957 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2016 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 287.991 ألف ريال.