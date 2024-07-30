شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 252 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 287.99 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 263.99 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 216 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 168 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 8957 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2016 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 287.991 ألف ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 287.99 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 263.99 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 252 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 216 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 168 ريال.
سعر الذهب في السعودية اليوموسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 144 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 8957 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2016 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 287.991 ألف ريال.