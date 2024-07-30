شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «أيان» إلى 48.35 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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ويعود سبب انخفاض خسائر الربع الحالى مقارنة بخسائر الربع السابق إلى: ارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة إلى الإيرادات.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية، وارتفاع الحصة من نتائج شركة زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات، وارتفاع التكاليف التمويلية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: عدم استلام توزيعات أرباح خلال الفترة الحالية، وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية، وارتفاع مصروف الزكاة الشرعية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة أيان للاستثمار في الربع الثاني من 2024، لتسجل 48.350 مليون ريال، مقابل 41.264 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة 17.2%.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات، وارتفاع التكاليف التمويلية.وأضافت أن الأسباب تضمنت: عدم استلام توزيعات أرباح خلال الربع الحالي، وارتفاع مصروف الزكاة.ويعود سبب انخفاض خسائر الربع الحالى مقارنة بخسائر الربع السابق إلى: ارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة إلى الإيرادات.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية، وارتفاع الحصة من نتائج شركة زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى.ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات، وارتفاع التكاليف التمويلية.وأضافت أن من ضمن الأسباب: عدم استلام توزيعات أرباح خلال الفترة الحالية، وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية، وارتفاع مصروف الزكاة الشرعية.