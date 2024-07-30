شكرا لقرائتكم خبر عن 10.8 مليون ريال خسائر «الخزف السعودي» في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الخزف السعودي للخسارة في الربع الثاني من 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 10.8 مليون ريال، مقابل أرباح بـ33.294 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في الخسارة بصورة أساسية إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية لارتفاع رسوم تكاليف الشحن بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
ويعود السبب في الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بصورة أساسية إلى انخفاض مجمل الربح نتيجة لانخفاض المبيعات وتحديدا قطاع البلاط والسخانات تأثراً بالتقلبات الموسمية للطلب وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية لارتفاع رسوم تكاليف الشحن.
ويعود سبب الخسارة في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مجمل الربح تأثراً بانخفاض متوسطات أسعار المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج لانخفاض مستويات التشغيل بالإضافة إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية نتيجة ارتفاع رسوم تكاليف الشحن بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في الخسارة بصورة أساسية إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية لارتفاع رسوم تكاليف الشحن بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
ويعود السبب في الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بصورة أساسية إلى انخفاض مجمل الربح نتيجة لانخفاض المبيعات وتحديدا قطاع البلاط والسخانات تأثراً بالتقلبات الموسمية للطلب وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية لارتفاع رسوم تكاليف الشحن.
ويعود سبب الخسارة في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مجمل الربح تأثراً بانخفاض متوسطات أسعار المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج لانخفاض مستويات التشغيل بالإضافة إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية نتيجة ارتفاع رسوم تكاليف الشحن بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.