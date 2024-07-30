شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع وزارة التجارة بـ17.24 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نسيج للتقنية عقدا مع وزارة التجارة، أمس الأول، بقيمة تقدر بنحو 17.242 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد عبارة عن مشروع الخدمات الاحترافية لتطوير إدارة المكتب الفني لمشاريع هندسة الإجراءات وتحليل الأعمال.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تشمل: تقديم خدمات احترافية فنية في مجال تنفيذ المشاريع التقنية تساهم في دعم نجاح تنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي لوزارة التجارة.
وأوضحت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2024, 2025, و2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد عبارة عن مشروع الخدمات الاحترافية لتطوير إدارة المكتب الفني لمشاريع هندسة الإجراءات وتحليل الأعمال.
وأفادت بأن تفاصيل العقد تشمل: تقديم خدمات احترافية فنية في مجال تنفيذ المشاريع التقنية تساهم في دعم نجاح تنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي لوزارة التجارة.
وأوضحت أن مدة العقد 3 سنوات، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2024, 2025, و2026.