شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «منزل الورق» يوصي بزيادة رأس المال عبر منح أسهم مجانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة منزل الورق، في اجتماعه أمس الأول، إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التوصية بزيادة رأس المال عن طريق رسملة 5 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة.
وكان رأس المال قبل الزيادة 15 مليون ريال، فيما سيصبح بعد الزيادة 20 مليون ريال، بنسبة زيادة 33%.
ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 1.5مليون سهم، فيما سيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2 مليون سهم.
وأفادت بأن أسباب الزيادة: التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.
وأشارت إلى أن عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة للمساهمين.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأفادت بأن في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التوصية بزيادة رأس المال عن طريق رسملة 5 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة.
وكان رأس المال قبل الزيادة 15 مليون ريال، فيما سيصبح بعد الزيادة 20 مليون ريال، بنسبة زيادة 33%.
ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 1.5مليون سهم، فيما سيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2 مليون سهم.
وأفادت بأن أسباب الزيادة: التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.
وأشارت إلى أن عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة للمساهمين.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأفادت بأن في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.