شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شركات أسمنت سعودية تنضم لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت 6 شركات سعودية في مجال الأسمنت انضمامها لبرنامج تنافسية القطاع الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويشجع البرنامج، التحول المستدام في القطاع، وتعزيز استدامة مدخلات الصناعة، وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.
وأعلنت كل من أسمنت الرياض، وأسمنت السعودية، وينبع، والقصيم، وأم القرى، والجنوبية، انضمامها إلى البرنامج.
وأضافت الشركات، أن البرنامج يتضمن تقديم عدد من الحلول الفورية والتطويرية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة العربية السعودية، فيما يسهم في تمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الانتاج.
ويهدف برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي تُشرف عليه وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ إلى تطوير القدرات التنافسية للقطاع الصناعي السعودي، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتشجيع البحث والتطوير.
ويشجع البرنامج، التحول المستدام في القطاع، وتعزيز استدامة مدخلات الصناعة، وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.
وأعلنت كل من أسمنت الرياض، وأسمنت السعودية، وينبع، والقصيم، وأم القرى، والجنوبية، انضمامها إلى البرنامج.
حلول فورية وتمكينيةنوهت الشركة بأهمية البرنامج في توفير حلولٍ فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
وأضافت الشركات، أن البرنامج يتضمن تقديم عدد من الحلول الفورية والتطويرية، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة العربية السعودية، فيما يسهم في تمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الانتاج.
ويهدف برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي تُشرف عليه وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ إلى تطوير القدرات التنافسية للقطاع الصناعي السعودي، وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتشجيع البحث والتطوير.