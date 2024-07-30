الاقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل صعودها خلال منتصف الجلسه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 01:20 م

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف  تعاملات خلال جلسة اليوم الثلاثاء .

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 28923 نقطة، كما صعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23%  ليصل إلى مستوى 12495 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6768 نقطة ، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.60%  ليصل إلى مستوى 9648 نقطة .


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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