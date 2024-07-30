شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تواصل صعودها خلال منتصف الجلسه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات خلال جلسة اليوم الثلاثاء .

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 28923 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12495 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6768 نقطة ، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 9648 نقطة .



