شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن أهمية مشروع الصودا آش بالتعاون مع ابدأ بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تضمن دراسة مشروع "الصودا آش" بالعلمين الجديدة بالشراكة مع شركة "ابدأ" الوطنية لتنمية المشروعات مقومات نجاح كبيرة نظرًا إلى توافر المادة الخام الأساسية وهي الحجر الجيري، والملح، والأمونيا، بالإضافة إلى تزايد الطلب العالمي على مادة “الصودا آش”، بالإضافة إلى توافر مساحة الأرض اللازمة للمشروع والخبرات الفنية والأيدي العاملة اللازمة، وتمتع مصر في الوقت الحالي بوفرة في الغاز الطبيعي وتحولها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في سبتمبر من عام 2018.



وإليكم 6 معلومات عن أهمية هذا المشروع العملاق بمدينة العلمين بالساحل الشمالي بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وهي كالآتي:

1- سيعمل علي إنتاج كربونات الصوديم (الصودا آش) لتلبية إحتياجات السوق المحلي

2- تحقيق التنمية المستدامة

3- خفض فاتورة الإستيراد من الخارج

4- زيادة القيمة المضافة لخام الجير المصري

5- توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة

6- فتح أسواق جديدة وتلبية إحتياجات السوق العربية

وبوجه عام يوجد طلب كبير على "الصودا آش"، مع وجود فجوة تسويقية بالعديد من دول العالم، مما سيتيح فرص تسويقية كبيرة للمادة، حيث تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بإستيراد رماد الصودا من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد هي والصين من أكبر منتجي “الصودا آش” في العالم.