شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت اسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية، نحو 287.99 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية، 263.99 ريال. ارتفاع في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية عند 252 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية 216 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية اليوم 168 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية 144 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 8957 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2016 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 287.991 ألف ريال.