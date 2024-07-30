الاقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت اسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية، نحو 287.99 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية، 263.99 ريال.

ارتفاع في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية عند 252 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية 216 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية اليوم 168 ريال.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 في السعودية 144 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 8957 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2016 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 287.991 ألف ريال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا