الاقتصاد

البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:36 م

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشرات .

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على ارتفاع بلغ 0.65% ليصل إلى مستوى 29039  نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على ارتفاع بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 12459  نقطة.

كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على صعود  بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 6820 نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، على ارتفاع بنسبة  1.35% ليصل إلى مستوى 9720 نقطة وبلغ حجم التداول 158.99 مليون سهم بقيمة 2.75 تريليون جنيه.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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