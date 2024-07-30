شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع جماعى لمؤشراتها والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشرات .

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على ارتفاع بلغ 0.65% ليصل إلى مستوى 29039 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على ارتفاع بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 12459 نقطة.

كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على صعود بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 6820 نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، على ارتفاع بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 9720 نقطة وبلغ حجم التداول 158.99 مليون سهم بقيمة 2.75 تريليون جنيه.



