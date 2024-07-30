شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مبادرة ابدأ وشعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

قامت شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ” لمساعدة 10 مصانع بالقطاع على توفيق أوضاعها البيئية من خلال تركيب أفران تعتمد على الكهرباء، بدلا من الفحم والمازوت.

وقال عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الغرفة، في تصريحات صحفية سابقة، إن الشعبة أبرمت بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى مؤخرًا لتمويل المصانع بفائدة 5% متناقصة شريطة امتلاك بطاقة ضريبية، وسجل تجارى وعضوية غرفة الصناعات المعدنية فى إطار التوجيهات المستمرة لتحقيق الاستدامة وتطوير الصناعة.

وتجاوز تكلفة أفران صهر المسابك الصديقة للبيئة 500 ألف جنيه للفرن الواحد، وهو ما يمثل تكلفة كبيرة على المصانع والورش ما دفع القطاع إلى اللجوء للقطاع المصرفى للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية، وفقًا لرئيس الشعبة.

وأضاف أن الشعبة بصدد افتتاح معرض دائم لعرض المنتجات المستوردة المصنوعة محليًا بمشاركة 15 مصنعًا بعد بدء القطاع توطين تلك المنتجات فى السوق المحلى، ومن المقرر أن تنتهى من تنظيمات المعرض خلال فترة وجيزة لكى يفتتحه وزير الصناعة والنقل " كامل الوزير، وسوف تباع أسعار منتجات المسبوكات بسعر المصنع للمستهلكين على مدار العام.



وأوضح، أن منتجات المسبوكات بات توفيرها فى السوق المحلى ضرورة لبعض القطاعات الصناعية خاصة أن القطاع يركز حاليًا على مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة.

ويذكر، أن المنتجات المقرر عرضها بالمعرض الدائم أبرزها المحابس بجميع أقطارها وقطع غيار المعدات والسيارات.