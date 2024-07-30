شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 12064 نقطة، وبتداولات بلغت 5.365 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 279.22 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.207 تريليون ريال. انخفاض أسهم 115 شركة انخفضت أسهم 115 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 106، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الصقر للتأمين، والباحة، وأسيج، والمملكة، والبابطين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، لجام للرياضة، ونسيج، وتالكو، وأديس، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 26672 نقطة، وبتداولات بلغت 48.402 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.125 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.711 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 34 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.

