شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث في الصين إنشاء مركز للبحث والتطوير لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والان مع تفاصيل الخبر

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات في العاصمة الصينية بكين مع مسئولى عدد من الشركات الصينية لبحث فرص التعاون والاستثمار فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات. حيث التقى الدكتور عمرو طلعت برايتن لى رئيس مجموعة Tsinghua Unigroup، وعدد من قيادات الشركة. وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون من خلال إنشاء مركز للبحث والتطوير لأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات للحوسبة السحابية للشركة فى مصر.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد والتى من أبرزها وفرة الكوادر الشابة وكفاءة المهندسين المصريين بتكلفة تنافسية وبالأخص فى مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات، كذلك تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر فى مجال تصدير الخدمات عالية القيمة فى ضوء العمل على جعل مصر مركزا عالميا فى هذه الصناعات الواعدة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تشو تسيونج وى نائب الرئيس التنفيذى لشركة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية " CETC" وعدد من قيادات الشركة؛ حيث بحث اللقاء فرص التعاون فى مركز تصميم أشباه الموصلات والأمن السيبرانى وصناعة خلايا الألواح الشمسية.

وفى سياق متصل؛ بحث الدكتور عمرو طلعت مع ناكاى باى نائب رئيس شركة "فايبر هووم" FiberHome الرائدة فى مجال توفير معدات الاتصالات وحلول الشبكات وكابلات الألياف الضوئية، فرص التوسع فى أنشطة الشركة للتصنيع المحلى فى مصر.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على المقومات التى تحظى بها مصر فى مجال تصميم وصناعة الالكترونيات والجهود المبذولة لجعل مصر مقصد عالمى ومركز لخدمات الأعمال لشركات الالكترونيات.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع انتونى يو رئيس أعمال شركة XFusion فى الشرق الأوسط وأفريقيا وهى شركة عالمية رائدة فى مجال توفير البنى التحتية وخدمات الحوسبة السحابية؛ حيث ناقش اللقاء فرص التعاون مع الشركة لإنشاء خط إنتاج لخوادم الحاسبات فى مصر.

حضر اللقاءات الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للصين للمشاركة فى فعاليات منتدى التعاون الرقمى الصينى الأفريقي، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة لقاء مسؤولى عدد من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبحث فرص التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.