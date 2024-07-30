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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، إدراج ميناء جدة الإسلامي في «بورصة لندن للمعادن» (LME)، خلال الشريك الاستراتيجي شركة «لوجي بوينت» (LogiPoint) التابعة لمجموعة سيسكو، مما يؤكد الدور المحوري للميناء في دعم التجارة العالمية.

ويشكل إدراج ميناء جدة الإسلامي في «بورصة لندن للمعادن» كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك، خطوة مهمة للإسهام في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها ضمن البورصة، مما يعمل على تحويله مركز توزيع عالميا.

ويمثل هذا المنجز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في سلسلة توريد المعادن العالمية، وسيسهم ذلك في زيادة سيولة السوق، وتوفير خيار تسليم إضافي للمواد، مما يساعد على جذب مزيد من المستثمرين، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، عبر تقليل تكاليف النقل والتخزين للمواد، ودعم نمو قطاع التعدين خلال توفير منصة تداول أكثر سهولة للمواد المعدنية.

يذكر، أن بورصة لندن تعد واحدة من أكبر بورصات تداول المعادن بالعالم، وتشكل المركز العالمي لتجارة المعادن الصناعية، إذ تتم غالبية أعمال العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية عبر منصاتها، مما يزيد من دورها الفعال في تعزيز التجارة العالمية.

إدراج ميناء جدة في بورصة لندن للمعادن

خلال الشريك الاستراتيجي لوجي بوينت.

الإدراج كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك.

المزايا

يدعم تحول المملكة لمنصة لوجستية عالمية.

يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية للبورصات العالمية.

يضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن.

يعمل على تحويل الميناء إلى مركز توزيع عالمي للمعادن.

يعزز مكانة المملكة في سلسلة توريد المعادن العالمية.زيادة سيولة السوق وتوفير خيار تسليم إضافي للمواد.جذب مزيد من المستثمرين، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.تقليل تكاليف النقل والتخزين للمواد ودعم نمو قطاع التعدين.