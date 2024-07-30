شكرا لقرائتكم خبر 90 مشاركا في مهرجان العسل الدولي بالباحة يعرضون إنتاج 7 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مهرجان العسل الدولي الـ 16 بمنطقة الباحة فعالياته، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وسط مشاركة 7 دول من النحالين من مختلف أنحاء العالم لعرض أجود أنواع العسل ومشتقاته، وذلك بمقر جمعية النحالين التعاونية ببلجرشي.

ويحظى مهرجان العسل الدولي بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين لتأمين احتياجاتهم من العسل ومشتقاته، وقد بلغ عدد المشاركين فيه 90 مشاركا من داخل وخارج المملكة، ويعد من المهرجانات التي ينتظرها محبو العسل من أهالي وزوار منطقة الباحة، حيث يحتضن المهرجان العديد من الفعاليات العلمية والترفيهية المصاحبة.

وقال مربي النحل حسن الحبار من جمهورية تونس «هذه هي المشاركة السادسة في المهرجان على التوالي، والذي يشكل فرصة الترويج لأهم أصناف العسل التي تشتهر بها تونس، إضافة إلى وتوثيق الروابط وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مربي النحل ومنتجي العسل»، مبينا أنه يعرض في الركن المخصص له عددا من أنواع العسل مثل عسل مورينجا والجرجير وعددا من مشتقات العسل المتنوعة.

وأشاد سالم سعيد البطراني من دولة عمان بالتطور الذي يشهده المهرجان عاما بعد عام، مشيرا إلى أن هذه المشاركة هي الرابعة له، حيث يعرض العديد من أنواع العسل التي تشتهر بها سلطنة عمان مثل الصمغ العربي وزهرة الربع الخالي واللبان العماني وهو عسل نادر جدا ولا ينتج إلا في الموسم حصريا في المنطقة الجنوبية من عمان من قبل السكان المحليين.

وتحدث خبير النحل ومنتجاته مصعب غالب الهواوشة من دولة الأردن قائلا «هذه هي المشاركة الأولى في مهرجان العسل الدولي الـ 16 الباحة، حيث أعرض ما يقارب عن 10 أنواع من العسل التي تشتهر بها الأردن والعديد من مشتاقته»، موضحا أن تنظيم هذا المهرجان يسهم في الارتقاء بقطاع النحل ودعم النحالين، كما يؤكد هذا المهرجان على أهمية الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في دعم وتنمية قطاع زراعة وعلى وجه الخصوص تربية النحل وإنتاج العسل والاستفادة من مشقاته، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.