شكرا لقرائتكم خبر وزارة الموارد تستعرض توجهات السياسة العامة للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل لاستعراض توجهات السياسة العامة للشباب في المملكة، بحضور وكيل الوزارة المساعد للخدمات المجتمعية طارق الربع، ومشاركة عدد من المؤسسات المانحة المهتمة بشؤون الشباب، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستقام مع أكثر من جهة في جميع مناطق المملكة.

وجرى خلال الورشة استعراض أبرز المحاور والتدابير التي يمكن أن تشملها السياسة العامة للشباب في المملكة؛ بهدف تعزيز دور الشباب وتمكينهم من الإسهام في التنمية الشاملة للمجتمع.

وأكد طارق الربع أهمية اللقاء التشاوري الذي أتاح الفرصة لتبادل الرؤى والاطلاع على توجهات المؤسسات المانحة والمعنية بقضايا الشباب، مشيرا إلى أن النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه الورشة ستدرج في صياغة السياسة العامة للشباب.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود الوزارة في إشراك الجهات ذات العلاقة في هذه المناقشات الهامة، مؤكدين أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الشباب في المملكة.

وتسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز مستوى التعاون والشراكة مع مختلف الجهات في القطاعات ذات الصلة بالعمل مع الشباب، ورفع مستوى المواءمة وتنسيق الجهود في مجال التنمية الشبابية، بما يضمن التنفيذ الفعال لمشاريع وبرامج الاستراتيجية بما يسهم في تمكين الشباب السعودي وتوفير أفضل السبل لتحقيق طموحاتهم وتفعيل دورهم في بناء مستقبل هذا الوطن.