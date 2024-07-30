شكرا لقرائتكم خبر طرح مشروعين لتصنيع الأسمدة الزراعية بالجبيل على مساحة 128 ألف م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام المستثمرين عبر منصة «فرص» مشروعين لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية وإنشاء مستودعات، على مساحة إجمالية تبلغ 128 ألف م2 في محافظة الجبيل، للإسهام في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية التي تم طرحها تتضمن مصنع الأسمدة الزراعية موقع (1) على مساحة تبلغ (72) ألف م2، ومصنع الأسمدة الزراعية موقع (2) على مساحة إجمالية تبلغ (56) ألف م2، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة تشمل، السجل التجاري، والرقم الضريبي، ونموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة الاشتراك بالغرفة التجارية، وشهادة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى نسخة من الضمان البنكي والعطاء الفني.

وأكدت أن إنشاء المصنعين في المنطقة الشرقية؛ يدعم المحتوى المحلي، ويسهم في تطوير مجال الأسمدة الزراعية وتوفيرها بجودة عالية للمزارعين المحليين، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض من المستثمرين هو تاريخ (12) سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في (15) سبتمبر 2024م.

ودعت الوزارة الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة «فرص».

مشروعان للأسمدة الزراعية:

الموقع محافظة الجبيل.

المساحة الإجمالية 128 ألف م2.

مصنع موقع (1) على مساحة (72) ألف م2.

مصنع موقع (2) على مساحة (56) ألف م2.

آخر موعد لاستلام العروض 12 سبتمبر 2024.

موعد فتح المظاريف 15 سبتمبر 2024.

المستندات المطلوبة: