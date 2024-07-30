شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يونيو.. تراجع طفيف لعدد الوظائف الخالية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجعًا طفيفًا لعدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال الشهر الماضي إلى 18ر8 مليون وظيفة مقابل 23ر8 مليون وظيفة في الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي إلى 03ر8 مليون وظيفة مقابل 14ر8 مليون وظيفة خلال مايو وفقًا للبيانات الأولية. تغير عمليات التوظيف في الوقت نفسه، شهدت عمليات التوظيف وتسريح العمالة خلال يونيو تغييرًا طفيفًا، بتوظيف 3ر5 مليون عامل مقابل فصل 1ر5 مليون عامل خلال الشهر.

وبلغت النسبة بين عدد الوظائف الخالية وعدد العمال العاطلين التي يراقبها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال مايو، 2ر1 وظيفة، وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 2021.

في حين كانت أعلى نسبة وظيفتين لكل عاطل في 2022. توازن سوق العمل وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء، إن هناك تحركًا مهمًا نحو توازن أفضل في سوق العمل بين العرض والطلب بالنسبة للعمال.

ووصف سوق العمل الأمريكية بأنها قوية، لكنها تتراجع بصورة مناسبة.

ورغم أن بيانات وزارة العمل تشير إلى قوة الطلب على العمالة، فإنه من الصعب الوصول إلى استنتاجات من بيانات شهر واحد. عمليات فصل الموظفين في الوقت نفسه أظهرت بيانات وزارة العمل أن عمليات فصل الموظفين خلال الشهر الماضي شهدت 3ر3 مليون حالة استقالة، و5ر1 مليون حالة تسريح من العمل.