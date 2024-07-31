الاقتصاد

برلمانى: مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية تدعم الاقتصاد الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:50 م

أشاد النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، بإطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، قائلا: المبادرة تستهدف الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو زيد، في بيان سابق له، أن مبادرة "ابدأ" تسعى لتعزيز القطاع الخاص في توطين الكثير من الصناعات في مصر بجانب تقديم الحوافز متمثلة في أرض بحق الانتفاع، فضلا عن الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية على رأس أولويات الدولة المصرية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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