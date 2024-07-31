شكرا لقرائتكم خبر عن كم وصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 288.58 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 264.34 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 252.51 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 216.44 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 168.82 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 144.29 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,974.88 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه 8 جرام الذهب 2,226.13 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 300,123.20 ألف ريال.