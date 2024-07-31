شكرا لقرائتكم خبر عن 137.5 مليون جنيه صادرات "مصر لصناعة الكيماويات" و1.2 مليار أرباحا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، أن شركة مصر لصناعة الكيماويات، صدرت منتجات إلى الخارج بنحو 137.5 مليون جنيه عامى 2023 و2024 فيما ربحت نحو 1.2 مليار جنيه خلال نفس العامين.

وتأسست الشركة في سنة 1959 كأحدي المشروعات العملاقة التي تم بنائها بأيادي مصرية بهدف تنمية الاقتصاد القومي وتوفير وتغطية احتياجات السوق المحلي من المواد الكيماوية بمنطقة المكس بالإسكندرية، وتقوم بإنتاج الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما.

وبحسب البيانات بلغت قيمة الصادرات نحو 57.4 مليون جنيه عام 2024 مقابل 80.1 مليون جنيه عام 2023 ، فيما حققت الشركة 871.3 مليون جنيه إيرادات نشاط و622.6 مليون جنيه أرباح في 2024 مقابل 868 مليون جنه إيرادات و546 مليون جنيه أرباح في 2023.