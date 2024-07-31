شكرا لقرائتكم خبر عن 108 ملايين عدد مشتركى التليفون المحمول فى شهر مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد المشتركين فى التليفون الثابت والمحمول خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل عدد المشتركين فى التليفون المحمول نحو 108 ملايين مشترك فى شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 102 مليون مشترك فى شهر مارس من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين مشترك.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن عدد مشتركى التليفون الثابت بلغ نحو 12.8 مليون مشترك فى شهر مارس الماضي، مقابل 11.7 مليون مشترك فى نفس الشهر من عام 2023، بزيادة بلغت نحو 900 ألف مشترك.

وفى نفس السياق، سجل إجمالى عدد الاشتراكات النشطة لخدمة الأنترنت المحمول نحو 78 مليون مشترك فى شهر مارس الماضى، بينما بلغ عدد الاشتراكات النشطة فى شهر مارس السابق له 2023 نحو 69 مليون مشترك، بزيادة بلغت نحو 9 ملايين مشترك.