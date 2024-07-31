شكرا لقرائتكم خبر عن بمليون مركبة.. المملكة ضمن أكبر 20 سوق استيراد سيارات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد قطاع السيارات في المملكة أحد أهم الأنشطة التجارية وأحد ركائز الاقتصاد الوطني، إذ أسهم تطوير الإجراءات والأنظمة المتعلقة بهذا القطاع التي أجرتها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنظيم القطاع وزيادة حجم سوق السيارات الجديدة والمستعملة، ونموه ليتجاوز 700 ألف سيارة بمختلف أنواعها في العام الواحد.

ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة الواردة للمملكة بكل أشكالها وأنواعها المليون عربة من أكثر من 51 دولة خلال 15 شهرًا تمثل عام 2023، والربع الأول من عام 2024 بقيمة تقدر بأكثر من 83 مليار ريال.

أكبر سوق عربية

ويصنف سوق السيارات في المملكة، أكبر سوق في العالم العربي، وذلك وفق تقرير "فوكس تو موف" الأمريكي والمختص في أبحاث أسواق السيارات في العالم، الذي أشار إلى أن مبيعات السيارات بكل أنواعها في عام 2022 تجاوزت 1,7 مليون سيارة، منها 36% في المملكة بزيادة تقارب 7,1% عن العام الماضي.



فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بنسبة 12,7%، ومصر في المركز الثالث بنسبة 10,9%.

وأكد التقرير أن التوسع في قطاع السيارات أسهم في دخول سوق السيارات في المملكة ضمن أكبر 20 سوقًا للمركبات في العالم.

مليون عربة

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات التابعة لاتحاد الغرف السعودية فيصل أبو شوشة، أن واردات المركبات والعربات الجديدة والمستعملة بمختلف أنواعها تجاوز المليون عربة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024.

وأشار إلى أن حجم سوق الواردات من السيارات المستعملة لا يتجاوز 10% من حجم سوق السيارات الجديدة.